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Rozetka запровадила плату
за самовивіз товарів

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:37

  chipmunk написав:Китайці з самого Китаю шлють даром, а ці %%№%:№%№...


зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.

просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:55

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

  Moneta написав:доставка часто включена в цену.

Бесплатного ничего не бывает - это понятно. Но часто-густо заказать с Али с "бесплатной" доставкой выходит в два раза дешевле, чем здесь с самовывозом ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13

Moneta а я прочел.
плюс добавлю, они еще должны такси в обе стороны компенсировать. и за браком, если он будет (а он будет), самостоятельно приезжать. и давать мобилу на замену на время ремонта. а в случае падения цены или если я найду где-то дешевле, то возвращать разницу. а еще нужно сделать чтобы их чеки можно было приверять в реестре, чтобы кешбек получать.
lauder7
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:36

Ребята решили что настало время зарабатывать и на кульках.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:25

Видимо, совсем у них кризис жанра, раз вводят такое новое правило. Я думаю, потеряют обьем продаж гораздо больший, чем заработают на плате за самовывоз
Spets
 
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  #<12
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