Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Додано: Пон 07 жов, 2019 15:09

Moneta написав: lauder7 написав: R2 опять зрада.

за самовывоз вообще должны скидку делать.

особенно на айфоны и другие мобилки.

им вообще одолжение делают что на их сайт заходят.

пысы:а читателям finance.ua - двойную скидку опять зрада.за самовывоз вообще должны скидку делать.особенно на айфоны и другие мобилки.им вообще одолжение делают что на их сайт заходят.пысы:а читателям finance.ua - двойную скидку



читайте новость полностью. платная доставка лишь за товары до 300 грн.

да и 10 грн это разве плата? ну закажите копеечную мелочевку (кабели\переходники и т.п.) новой почтой за 45 грн. читайте новость полностью. платная доставка лишь за товары до 300 грн.да и 10 грн это разве плата? ну закажите копеечную мелочевку (кабели\переходники и т.п.) новой почтой за 45 грн.

Новой Почтой, написали бы еще DHL.Чисто психологический эффект, что самовывоз там платный, пусть и на дешевые, до 10 евро товары, приведет к оттоку части покупателей.На примере меня:Те же батарейки, разные лед-лампочки - всегда там брал, так как удобно годами брать все в одном месте и в случае брака сразу сдать и купить новое. Теперь нет. Перейду в комфи под домом или фокстрот, с учетом 10 грн, на мелочевке теперь там будет однозначно выгоднее цена.И дорогую технику я тоже лучше куплю в том же оффлайн магазине возле дома, где смогу пощупать товар перед, во время и после покупки и дополнительно получить сетевую скидку 1-3%, да еще плюс кешбек на карту. Всего этого на розетке нет.Тем более что как выше написали, политика продавцов у нас такова, что цены у официалов гривня в гривню.И таких как я будет много.ИМХО, идея с платой - дурацкая. Так и начинаются закаты