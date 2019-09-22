зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.
просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:37
зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.
просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:55
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13
Moneta а я прочел.
плюс добавлю, они еще должны такси в обе стороны компенсировать. и за браком, если он будет (а он будет), самостоятельно приезжать. и давать мобилу на замену на время ремонта. а в случае падения цены или если я найду где-то дешевле, то возвращать разницу. а еще нужно сделать чтобы их чеки можно было приверять в реестре, чтобы кешбек получать.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:25
Видимо, совсем у них кризис жанра, раз вводят такое новое правило. Я думаю, потеряют обьем продаж гораздо больший, чем заработают на плате за самовывоз
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:09
Новой Почтой, написали бы еще DHL.
Чисто психологический эффект, что самовывоз там платный, пусть и на дешевые, до 10 евро товары, приведет к оттоку части покупателей.
На примере меня:
Те же батарейки, разные лед-лампочки - всегда там брал, так как удобно годами брать все в одном месте и в случае брака сразу сдать и купить новое. Теперь нет. Перейду в комфи под домом или фокстрот, с учетом 10 грн, на мелочевке теперь там будет однозначно выгоднее цена.
И дорогую технику я тоже лучше куплю в том же оффлайн магазине возле дома, где смогу пощупать товар перед, во время и после покупки и дополнительно получить сетевую скидку 1-3%, да еще плюс кешбек на карту. Всего этого на розетке нет.
Тем более что как выше написали, политика продавцов у нас такова, что цены у официалов гривня в гривню.
И таких как я будет много.
ИМХО, идея с платой - дурацкая. Так и начинаются закаты
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:37
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:48
Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
Я иногда покупаю товары на Розетке, не самовывозом с магазина который теперь 10грн.
Но резетке - позор и лучи поноса за такую клиенто-ориентированность! Надеюсь карма сделает свое дело и прибыль уменьшится на 10%.
ВВХ - ПНХ!
|