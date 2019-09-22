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Rozetka запровадила плату
за самовивіз товарів

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:37

  chipmunk написав:Китайці з самого Китаю шлють даром, а ці %%№%:№%№...


зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.

просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:55

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

  Moneta написав:доставка часто включена в цену.

Бесплатного ничего не бывает - это понятно. Но часто-густо заказать с Али с "бесплатной" доставкой выходит в два раза дешевле, чем здесь с самовывозом ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13

Moneta а я прочел.
плюс добавлю, они еще должны такси в обе стороны компенсировать. и за браком, если он будет (а он будет), самостоятельно приезжать. и давать мобилу на замену на время ремонта. а в случае падения цены или если я найду где-то дешевле, то возвращать разницу. а еще нужно сделать чтобы их чеки можно было приверять в реестре, чтобы кешбек получать.
lauder7
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:36

Ребята решили что настало время зарабатывать и на кульках.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:25

Видимо, совсем у них кризис жанра, раз вводят такое новое правило. Я думаю, потеряют обьем продаж гораздо больший, чем заработают на плате за самовывоз
Spets
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:09

  Moneta написав:
  lauder7 написав:R2 опять зрада.
за самовывоз вообще должны скидку делать.
особенно на айфоны и другие мобилки.
им вообще одолжение делают что на их сайт заходят.
пысы:а читателям finance.ua - двойную скидку


читайте новость полностью. платная доставка лишь за товары до 300 грн.
да и 10 грн это разве плата? ну закажите копеечную мелочевку (кабели\переходники и т.п.) новой почтой за 45 грн. :D


Новой Почтой, написали бы еще DHL.
Чисто психологический эффект, что самовывоз там платный, пусть и на дешевые, до 10 евро товары, приведет к оттоку части покупателей.
На примере меня:
Те же батарейки, разные лед-лампочки - всегда там брал, так как удобно годами брать все в одном месте и в случае брака сразу сдать и купить новое. Теперь нет. Перейду в комфи под домом или фокстрот, с учетом 10 грн, на мелочевке теперь там будет однозначно выгоднее цена.

И дорогую технику я тоже лучше куплю в том же оффлайн магазине возле дома, где смогу пощупать товар перед, во время и после покупки и дополнительно получить сетевую скидку 1-3%, да еще плюс кешбек на карту. Всего этого на розетке нет.
Тем более что как выше написали, политика продавцов у нас такова, что цены у официалов гривня в гривню.

И таких как я будет много.
ИМХО, идея с платой - дурацкая. Так и начинаются закаты 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:37

  Попаданец написав:
  folker написав:Гетьманцев ще не закрив цю розетку?

А чем она вам мешает? Вламываются к вам в дом и под дулом пистолета заставляют что-то покупать?


Мені особисто нічим. А от Гетманцеву точно заважає:)
folker
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:48

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Я иногда покупаю товары на Розетке, не самовывозом с магазина который теперь 10грн.
Но резетке - позор и лучи поноса за такую клиенто-ориентированность! Надеюсь карма сделает свое дело и прибыль уменьшится на 10%.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:34

Ничто так не портит имидж продавца, как скупердяйство. За гривну готовы удавиться, когда дают пакет аж плачут.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:45

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

вот ЖУК уже давно берет с клиентов за доставку к магазину ( точке выдачи) товара Новой почтой с другого склада \ поставщика :)
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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