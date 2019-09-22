Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Додано: Пон 07 жов, 2019 16:51

В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, поскольку много заказов не забирают.



"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - заявили в компании.

На заметку "экономным" розеточникам, с Китая заказывал мелочевку на 1 usd, заказ привез бесплатно курьер домой... Клара это же за 1 доллар и КитайПробовал только что сделать заказ с полной предоплатой товара, и цена доставки всё равно 10 грн. Т.е даже если я не прийду забрать уже оплаченный заказ, он останется в подарок розетке, и плюс ещё и деньги за его доставку +10грн.Что то мне кажется что оплаченная предоплата и с дополнительным платным самовывозом, как то не сходится со словами прес-службы.Предлагаю магазину новый лайф-хак, пусть кассир если купюры у клиента меньше 200 грн берет дополнительно +10 грн за инкассацию, или процент суммы за пересчёт купюр, думаю в текущей логике объяснения этого нововведения это будет тоже логично и правильно. Владислав - записывайте... всё равно пока нет конкуренции и амазона в стране, можно заработать ещё чуток, но помните что репутация зарабатывается тяжело годами, а гробится легко, платным кулечком или мелочными дополнительными оплатами типа введенной сейчас, в народе такое называется просто - жлобство