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Rozetka запровадила плату
за самовивіз товарів

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:51

На заметку "экономным" розеточникам, с Китая заказывал мелочевку на 1 usd, заказ привез бесплатно курьер домой... Клара это же за 1 доллар и Китай

В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, поскольку много заказов не забирают.

"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - заявили в компании.

Пробовал только что сделать заказ с полной предоплатой товара, и цена доставки всё равно 10 грн. Т.е даже если я не прийду забрать уже оплаченный заказ, он останется в подарок розетке, и плюс ещё и деньги за его доставку +10грн.

Что то мне кажется что оплаченная предоплата и с дополнительным платным самовывозом, как то не сходится со словами прес-службы.

Предлагаю магазину новый лайф-хак, пусть кассир если купюры у клиента меньше 200 грн берет дополнительно +10 грн за инкассацию, или процент суммы за пересчёт купюр, думаю в текущей логике объяснения этого нововведения это будет тоже логично и правильно. Владислав - записывайте... всё равно пока нет конкуренции и амазона в стране, можно заработать ещё чуток, но помните что репутация зарабатывается тяжело годами, а гробится легко, платным кулечком или мелочными дополнительными оплатами типа введенной сейчас, в народе такое называется просто - жлобство :mrgreen:
Vit.Ali
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:29

нет такого преступления на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300%...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:07

  Moneta написав:
  chipmunk написав:Китайці з самого Китаю шлють даром, а ці %%№%:№%№...


зайдите на алибабу\таобао и посмотрите цену такого же товара "без доставки". может быть и в 2 раза дешевле.

просто на алиэкспресс это маркетинговый ход, доставка часто включена в цену.

Цікаво, як в ціну 1$(25 гривень) можна включити доставку 30-40 гривень???
Напевно існують якісь домовленості з перевізником.
А Розетка не може домовитись? Якщо не може, то чому немає доставки Укрпоштою, наприклад?
Очевидно - гребуть бабло, поки можна. З такою політикою кількість клієнтів ще більше впаде.
andrijk777
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