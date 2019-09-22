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Rozetka запровадила плату
за самовивіз товарів

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:33

  Марта написав:вы не учитываете рост налогов, стоимость бензина-электрика-отопление и т.д. ВСЁ дорожает, а вы за 10 грн плачетесь.

Так никто не плачется. Есть куча интернет магазинов и сравнивая цену, нужно не забыть про 10 грн. Это как с пакетом молока в магазине, который не 1-литр, а 900 гр.
Теперь при сравнении прайсов, розетка не светит доп. 10 грн.

P.S. Рынок расставит всех по местам :)
Востаннє редагувалось 27661 в Вів 08 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
27661
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:35

  chipmunk написав:Друг казав про якісь міжнародні договори щодо поштових тарифів, тому наші пошти китайців доставляють за копійки, а от всередині країни борзєють


зрада плавно перетекла от розетки к новой почте.

я уверен, что ваши "информированные друзья" вам еще многое могут рассказать.
но вы не поверите, а доставка на условном алиекспрессе из китая в сша тоже стоит копейки или вообще ноль, что не мешает usps, fedex и ups брать за свои услуги в разы больше чем "оборзевшая" нп. так что там вообще тотальное "оборзение" и зрада.
lauder7
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:37

  27661 написав:
  Марта написав:вы не учитываете рост налогов, стоимость бензина-электрика-отопление и т.д. ВСЁ дорожает, а вы за 10 грн плачетесь.

Так никто не плачется. Есть куча интернет магазинов и сравнивая цену, нужно не забыть про 10 грн. Это как с пакетом молока в магазине, который не 1-литр, а 900 гр.
Теперь при сравнении прайсов, розетка не светит доп. 10 грн.

P.S. Рынок расставит всех по местам :)


где вы тут рынок нашли? базар да есть..
lauder7
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:45

  lauder7 написав: где вы тут рынок нашли? базар да есть..

Тем не менее, у всех есть возможность выбрать из множества вариантов.
Ладно, для Вас напишу так: "Базар расставит всех по местам" :)
27661
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:50

Смысла теперь покупать мелочь в розетке нет, если это какой то эксклюзив, доставка все нивелирует, цены сейчас везде одинаковые
kandrey1v
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:52

  wadziu087 написав:Пффффф!... Мобільна точка видачі це що таке?? Поштомат мені теж незручно і стрьомно в метро де бомжі та попрошайкі навколо.

Мобільна точка видачі - мікроавтобус, де можна забрати замовлення, їх кілька штук по Києву
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:15

Faceless Всі точки на Лівому березі...
Але справа не тільки в зручності та доступності. В магазині я маю можливість перевірити працездатність товару в комфортних умовах, задати уточнюючи питання консультанту. Тож якщо мені щось не сподобалось у зовнішньому вигляді товару, помітив якісь дефект - одразу можна від нього відмовитись на етапі купівлі. (Це нормальний процес у будь-якому магазині електроники, і ніхто там з вас не просить додаткивих 10 грн.) У мобільних точках, поштоматах тощо - це неможливо...
wadziu087
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:17

почему не заложить это к стоимости?
ValyaGr
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:23

ЛАД Дійсно, ціни на інтернет-магазинах абсолютно різні. Просто є пул "авторизованих реселлерів", який тримає одноково високу ціну на товар, імовірно існують якість домовленості стосовно цього з виробниками.
wadziu087
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:44

  Подолянин написав:Ребята решили что настало время зарабатывать и на кульках.

Это как на Новой Почте. На коробках :D
p_a_l
 
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  #<1234
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