Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

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Марта написав:вы не учитываете рост налогов, стоимость бензина-электрика-отопление и т.д. ВСЁ дорожает, а вы за 10 грн плачетесь.
Так никто не плачется. Есть куча интернет магазинов и сравнивая цену, нужно не забыть про 10 грн. Это как с пакетом молока в магазине, который не 1-литр, а 900 гр. Теперь при сравнении прайсов, розетка не светит доп. 10 грн.
P.S. Рынок расставит всех по местам
Востаннє редагувалось 27661 в Вів 08 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
chipmunk написав:Друг казав про якісь міжнародні договори щодо поштових тарифів, тому наші пошти китайців доставляють за копійки, а от всередині країни борзєють
зрада плавно перетекла от розетки к новой почте.
я уверен, что ваши "информированные друзья" вам еще многое могут рассказать. но вы не поверите, а доставка на условном алиекспрессе из китая в сша тоже стоит копейки или вообще ноль, что не мешает usps, fedex и ups брать за свои услуги в разы больше чем "оборзевшая" нп. так что там вообще тотальное "оборзение" и зрада.
Марта написав:вы не учитываете рост налогов, стоимость бензина-электрика-отопление и т.д. ВСЁ дорожает, а вы за 10 грн плачетесь.
Так никто не плачется. Есть куча интернет магазинов и сравнивая цену, нужно не забыть про 10 грн. Это как с пакетом молока в магазине, который не 1-литр, а 900 гр. Теперь при сравнении прайсов, розетка не светит доп. 10 грн.
Faceless Всі точки на Лівому березі... Але справа не тільки в зручності та доступності. В магазині я маю можливість перевірити працездатність товару в комфортних умовах, задати уточнюючи питання консультанту. Тож якщо мені щось не сподобалось у зовнішньому вигляді товару, помітив якісь дефект - одразу можна від нього відмовитись на етапі купівлі. (Це нормальний процес у будь-якому магазині електроники, і ніхто там з вас не просить додаткивих 10 грн.) У мобільних точках, поштоматах тощо - це неможливо...
ЛАД Дійсно, ціни на інтернет-магазинах абсолютно різні. Просто є пул "авторизованих реселлерів", який тримає одноково високу ціну на товар, імовірно існують якість домовленості стосовно цього з виробниками.