Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

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wadziu087 написав:Faceless Всі точки на Лівому березі... Але справа не тільки в зручності та доступності. В магазині я маю можливість перевірити працездатність товару в комфортних умовах, задати уточнюючи питання консультанту. Тож якщо мені щось не сподобалось у зовнішньому вигляді товару, помітив якісь дефект - одразу можна від нього відмовитись на етапі купівлі. (Це нормальний процес у будь-якому магазині електроники, і ніхто там з вас не просить додаткивих 10 грн.) У мобільних точках, поштоматах тощо - це неможливо...
Завжди є 14 днів для повернення (і пару разів таким чином повертав в Розетці), ніколи не бачив сенсу витрачати час і щось колупати в магазині, а тим паче мало сенсу щось питати в консультанта - всі питання вирішуються ще етапі вибору онлайн, а ніякий консультант не може знати все про багатотисячний асортимент. Розетка останні роки сильно втратила в певних категоріях, а особливо з появою сторонніх продавців, але тим не менш періодично щось купую й там, не в останню чергу через швидку доставку, нормальний гарантійний сервіс (чимало разів повертав по гарантії з поверненням грошей без жодних проблем), можливіть оплатити карткою без зайвих націнок і всіляких переказів (вже багато років одразу плачу онлайн прямо на сайті).
Хоча з їхніми забаганками 10 грн - згоден, це повний абсурд.
wadziu087 написав:Faceless Всі точки на Лівому березі... Але справа не тільки в зручності та доступності. В магазині я маю можливість перевірити працездатність товару в комфортних умовах, задати уточнюючи питання консультанту. Тож якщо мені щось не сподобалось у зовнішньому вигляді товару, помітив якісь дефект - одразу можна від нього відмовитись на етапі купівлі. (Це нормальний процес у будь-якому магазині електроники, і ніхто там з вас не просить додаткивих 10 грн.) У мобільних точках, поштоматах тощо - це неможливо...
Завжди є 14 днів для повернення (і пару разів таким чином повертав в Розетці), ніколи не бачив сенсу витрачати час і щось колупати в магазині, ...
Я тоже так думал, пока однажды не купил регик с треснувшей линзой (судя по некоторым деталям -- Розетка продала refurb). Если бы не смотрел на месте -- сильно сомневаюсь, что удалось бы вернуть как "оно так до меня было". Но с холодильником, например, можно и не заморачиваться.
Цікаво те, що згідно з аргументацією "не забирають і тим роблять розетці збитки" виходить, що за цих "нехороших" мають платити, гм, "чесні забирали" А я розетці ще й співчував через той закон про кешбек... А тут ї..ла жаба гадюку.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн