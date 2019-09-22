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Rozetka запровадила плату
за самовивіз товарів

Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:47

  wadziu087 написав:Faceless Всі точки на Лівому березі...
Але справа не тільки в зручності та доступності. В магазині я маю можливість перевірити працездатність товару в комфортних умовах, задати уточнюючи питання консультанту. Тож якщо мені щось не сподобалось у зовнішньому вигляді товару, помітив якісь дефект - одразу можна від нього відмовитись на етапі купівлі. (Це нормальний процес у будь-якому магазині електроники, і ніхто там з вас не просить додаткивих 10 грн.) У мобільних точках, поштоматах тощо - це неможливо...

Завжди є 14 днів для повернення (і пару разів таким чином повертав в Розетці), ніколи не бачив сенсу витрачати час і щось колупати в магазині, а тим паче мало сенсу щось питати в консультанта - всі питання вирішуються ще етапі вибору онлайн, а ніякий консультант не може знати все про багатотисячний асортимент.
Розетка останні роки сильно втратила в певних категоріях, а особливо з появою сторонніх продавців, але тим не менш періодично щось купую й там, не в останню чергу через швидку доставку, нормальний гарантійний сервіс (чимало разів повертав по гарантії з поверненням грошей без жодних проблем), можливіть оплатити карткою без зайвих націнок і всіляких переказів (вже багато років одразу плачу онлайн прямо на сайті).

Хоча з їхніми забаганками 10 грн - згоден, це повний абсурд.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:19

  Faceless написав:
  wadziu087 написав:Faceless Всі точки на Лівому березі...
Але справа не тільки в зручності та доступності. В магазині я маю можливість перевірити працездатність товару в комфортних умовах, задати уточнюючи питання консультанту. Тож якщо мені щось не сподобалось у зовнішньому вигляді товару, помітив якісь дефект - одразу можна від нього відмовитись на етапі купівлі. (Це нормальний процес у будь-якому магазині електроники, і ніхто там з вас не просить додаткивих 10 грн.) У мобільних точках, поштоматах тощо - це неможливо...

Завжди є 14 днів для повернення (і пару разів таким чином повертав в Розетці), ніколи не бачив сенсу витрачати час і щось колупати в магазині, ...

Я тоже так думал, пока однажды не купил регик с треснувшей линзой (судя по некоторым деталям -- Розетка продала refurb). Если бы не смотрел на месте -- сильно сомневаюсь, что удалось бы вернуть как "оно так до меня было".
Но с холодильником, например, можно и не заморачиваться.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:51

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

  Faceless написав:через швидку доставку

что-то в последнее время понятия Розетка и быстро - не совместимы. Сегодня делал заказ - планируемый срок отгрузки 11 октября. Значит забрать из НП я смогу только 15 октября.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:53

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

RomanTik написав:
  Faceless написав:через швидку доставку

что-то в последнее время понятия Розетка и быстро - не совместимы. Сегодня делал заказ - планируемый срок отгрузки 11 октября. Значит забрать из НП я смогу только 15 октября.
Очевидно продавец не Розетка, потому тут сроки уже зависят от продавца.
Сегодня кстати заказ делал утром, продавец именно Розетка - доставка сегодня же
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:57

  Moneta написав: сата-кабели за 15 грн


Могу хоть тысячу штук насыпать по 10 гривен...
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:09

Re: Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

Цікаво те, що згідно з аргументацією "не забирають і тим роблять розетці збитки" виходить, що за цих "нехороших" мають платити, гм, "чесні забирали" ;)
А я розетці ще й співчував через той закон про кешбек... А тут ї..ла жаба гадюку.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:14

  Faceless написав:
RomanTik написав:
  Faceless написав:через швидку доставку

что-то в последнее время понятия Розетка и быстро - не совместимы. Сегодня делал заказ - планируемый срок отгрузки 11 октября. Значит забрать из НП я смогу только 15 октября.
Очевидно продавец не Розетка, потому тут сроки уже зависят от продавца.
Сегодня кстати заказ делал утром, продавец именно Розетка - доставка сегодня же

именно что розетка, специально выбирал товар чтобы продавец был розетка.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:18

  RomanTik написав:
  Faceless написав:через швидку доставку

что-то в последнее время понятия Розетка и быстро - не совместимы. Сегодня делал заказ - планируемый срок отгрузки 11 октября. Значит забрать из НП я смогу только 15 октября.

Да ладно. Єдине що в них покращилось за пару років - це доставка.
Раніш 3-4 дні, зараз 1-2 дні.
*Хоча може це заслуга НП, я хз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:33

  andrijk777 написав:
  RomanTik написав:
  Faceless написав:через швидку доставку

что-то в последнее время понятия Розетка и быстро - не совместимы. Сегодня делал заказ - планируемый срок отгрузки 11 октября. Значит забрать из НП я смогу только 15 октября.

Да ладно. Єдине що в них покращилось за пару років - це доставка.
Раніш 3-4 дні, зараз 1-2 дні.
*Хоча може це заслуга НП, я хз.

Зображення
плюс срок на доставку НП, вот и получится что забрать смогу только во вторник.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:11

RomanTik Напевно товару немає в наявності... До чого тут доставка?
andrijk777
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