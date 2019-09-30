Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів

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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:19
andrijk777, как это нет в наявности? когда товара нет его и купить нельзя (добавить в корзину). Причем это не первый случай, когда на странице заказа пишут - "будет отправлен n-го числа", а отправляют на пару дней позже.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:46
Покупал в прошлом году куртку у них, так ее везли откуда то со склада под Броварами.
Скорее всего, в целях экономии лежит тот товар на каком то удаленном складе, где то за городом. И розетке выгоднее потратится на доставку оттуда, чем платить за аренду в Киеве. А поскольку один ваш заказ не повезут, то и собирают заказы на машину, которая несколько раз в неделю ездит. Потому и отправку программа ставит через аж 3 дня.
Логистика, она разная бывает
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