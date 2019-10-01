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Платіжний сервіс Samsung
Pay запустив віртуальну...

Платіжний сервіс Samsung Pay запустив віртуальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:16

Платіжний сервіс Samsung Pay запустив віртуальну...

Пропонуємо до обговорення:
Samsung Pay додає віртуальну дебетову картку і міжнародні грошові перекази.

Дивися повний текст Платіжний сервіс Samsung Pay запустив віртуальну дебетову картку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:17

Ну и че? Зачем эта новость, если сам пей не завезен?
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