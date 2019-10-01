Samsung Pay додає віртуальну дебетову картку і міжнародні грошові перекази.
Дивися повний текст Платіжний сервіс Samsung Pay запустив віртуальну дебетову картку.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:16
Платіжний сервіс Samsung Pay запустив віртуальну...
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Дивися повний текст Платіжний сервіс Samsung Pay запустив віртуальну дебетову картку.
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