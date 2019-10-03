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Нотаріусам збираються підвищити
штрафи за незаконну...

Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:17

Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну...

Пропонуємо до обговорення:
Нові норми УНН роз'яснили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

Дивися повний текст Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну реєстрацію нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:18

Ничего не понял. Вместо устранения пробелов увеличение штрафа ?
Igorten
 
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