Нові норми УНН роз'яснили у прес-службі Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.
Дивися повний текст Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну реєстрацію нерухомості.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:17
Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну...
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Дивися повний текст Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну реєстрацію нерухомості.
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