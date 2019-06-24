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Суд визнав банкрутом
компанію Новинського

Суд визнав банкрутом компанію Новинського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:41

Суд визнав банкрутом компанію Новинського

Пропонуємо до обговорення:
3 жовтня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ "Торговий дім Амстор" бізнесмена Вадима Новинського і відкрив ліквідаційну процедуру.

Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію Новинського.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:41

теперь бородатому станет сложнее спонсировать филиал РПЦ ФСБ в Украине?
redmax11
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