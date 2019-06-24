3 жовтня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ "Торговий дім Амстор" бізнесмена Вадима Новинського і відкрив ліквідаційну процедуру.
Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію Новинського.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:41
Суд визнав банкрутом компанію Новинського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію Новинського.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:41
теперь бородатому станет сложнее спонсировать филиал РПЦ ФСБ в Украине?
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