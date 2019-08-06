RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд визнав банкрутом
компанію Новинського

Суд визнав банкрутом компанію Новинського
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:41

Суд визнав банкрутом компанію Новинського

Пропонуємо до обговорення:
3 жовтня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ "Торговий дім Амстор" бізнесмена Вадима Новинського і відкрив ліквідаційну процедуру.

Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію Новинського.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91228
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:41

теперь бородатому станет сложнее спонсировать филиал РПЦ ФСБ в Украине?
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:17

  redmax11 написав:теперь бородатому станет сложнее спонсировать филиал РПЦ ФСБ в Украине?


Наоборот, легче. Смарт-холдинг ни разу не получал дивидентов от бизнеса Амстор, только занимал и вкладывал. После того, как "русский мир" отжал 18 магазинов сети Амстор, вернуть кредиты стало нереально.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 13.03.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" створює компанію з торгівлі нафтопродуктами
R2 » Пон 07 жов, 2019 17:59
0 8
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 17:59
R2
Київський метрополітен "викинув" компанію Ахметова з...
R2 » Сер 28 сер, 2019 14:08
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 14:09
pobytt
Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором
R2 » Вів 06 сер, 2019 10:00
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 10:00
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.