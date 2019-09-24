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Зеленський хоче підключити
інтернет до сільських шкіл...

Зеленський хоче підключити інтернет до сільських шкіл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:25

Зеленський хоче підключити інтернет до сільських шкіл...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський ініціює розробку програми підключення шкіл до мережі інтернет у той час, як одна з найдорожчих рекламних агенцій буде робити з України "країну в смартфоні".

Дивися повний текст Зеленський хоче підключити інтернет до сільських шкіл України.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:25

А може сільські школи до інтернету?
sergnemo68
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