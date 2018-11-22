Підприємців більше не штрафуватимуть за дрібні порушення трудового законодавства при першій перевірці.
Дивися повний текст У Держпраці розповіли про нові правила нарахування штрафів бізнесу.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:26
У Держпраці розповіли про нові правила нарахування...
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Дивися повний текст У Держпраці розповіли про нові правила нарахування штрафів бізнесу.
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