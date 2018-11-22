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У Держпраці розповіли про
нові правила нарахування...

У Держпраці розповіли про нові правила нарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:26

У Держпраці розповіли про нові правила нарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємців більше не штрафуватимуть за дрібні порушення трудового законодавства при першій перевірці.

Дивися повний текст У Держпраці розповіли про нові правила нарахування штрафів бізнесу.
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