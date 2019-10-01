Також планують штрафувати фінуставнови за ненадання розрахункових документів.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі інвалюти у готівці.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:01
В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі інвалюти у готівці.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:08
Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
Когда собаке делать не.уй, она яйца лижет. Нет законопроекта военный сбор отменить?
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