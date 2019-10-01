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В Україні можуть ввести збір
від операцій з купівлі...

В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:01

В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

Пропонуємо до обговорення:
Також планують штрафувати фінуставнови за ненадання розрахункових документів.

Дивися повний текст В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі інвалюти у готівці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:02

Дубинский ур**
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:08

Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

Когда собаке делать не.уй, она яйца лижет. Нет законопроекта военный сбор отменить?
astatempo
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