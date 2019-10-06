Також планують штрафувати фінуставнови за ненадання розрахункових документів.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі інвалюти у готівці.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:01
В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі інвалюти у готівці.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:08
Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
Когда собаке делать не.уй, она яйца лижет. Нет законопроекта военный сбор отменить?
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:05
Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
Эти "зелёные реформаторы" способны только вводить дополнительные налоги.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:23
Так сказали же, что "очень надо деньги". Поэтому отменять не будут.
Был уже когда то подобный сбор.
Видать нравится граблями по лбу Вот когда у людей терпение лопнет, то стукнут совсем не граблями. Зачем народ злить без повода, не понимаю
Где там затерялся законопроект о референдумах, всеукраинских и местных?
Что там про "всі офшори перекрити"?
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:32
Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:51
"Когда-то"? Совсем недавно только отменили. Но то был на войну, а этот на спорт. Этот типа из лучших побуждений
Видно, что уроки предыдущего сбора учтены. Его ж потому и отменили, что обменники с людей этот процент брали, а потом государству не перечисляли. Теперь будет контроль за уплатой. Примечательно, что контроля, как он потом будет тратиться, даже не задумано.
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:11
Та ти шо!!! Учтены? Контроль? Вы, хотите сказать, что при возможности переложить обязанность по уплате на кого то, обменники ужмутся в своей прибыли? Не верю.
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:17
Дубинский не иначе как подогрелся на этом законопроекте.
Пишет какую-то ахинею в его защиту
Взятки и теневая экономика на пользу спорта... (рука-лицо)
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:22
Я думаю, что дело как раз обстоит именно наоборот. Банковский обмен настолько потеснил уличный полулегальный, что дельцы решили нанести ответный удар. Работая подкрышей разных финансовых компаинй с лицензией они все равно не показывают оборот, так что им этот 1% не платить. Наоборот, он станет их форой. Запрягли Дубинского и ко что-то придумать, чтобы протолкнуть этот механизм в жизнь.
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