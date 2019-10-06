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В Україні можуть ввести збір
від операцій з купівлі...

В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:01

В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

Пропонуємо до обговорення:
Також планують штрафувати фінуставнови за ненадання розрахункових документів.

Дивися повний текст В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі інвалюти у готівці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:02

Дубинский ур**
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:08

Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

Когда собаке делать не.уй, она яйца лижет. Нет законопроекта военный сбор отменить?
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:05

Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

Эти "зелёные реформаторы" способны только вводить дополнительные налоги.
cia
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:23

  astatempo написав:Когда собаке делать не.уй, она яйца лижет. Нет законопроекта военный сбор отменить?


Так сказали же, что "очень надо деньги". Поэтому отменять не будут.

Был уже когда то подобный сбор.
Видать нравится граблями по лбу :roll: Вот когда у людей терпение лопнет, то стукнут совсем не граблями. Зачем народ злить без повода, не понимаю :roll:

Где там затерялся законопроект о референдумах, всеукраинских и местных?

Что там про "всі офшори перекрити"?
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:32

Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

  astatempo написав:Когда собаке делать не.уй, она яйца лижет.

Собака умная, она это делает с пользой для дела. Эти же ослы будут наступать на одни и те же грабли сотни раз и ни чему не научаться...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:51

  EKO написав:Был уже когда то подобный сбор.

"Когда-то"? Совсем недавно только отменили. Но то был на войну, а этот на спорт. Этот типа из лучших побуждений :)

Проектом Закона предлагается ввести общегосударственный сбор на развитие спорта для создания дополнительных источников финансирования развития спорта и обеспечить действенный контроль за уплатой этого сбора”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту

Видно, что уроки предыдущего сбора учтены. Его ж потому и отменили, что обменники с людей этот процент брали, а потом государству не перечисляли. Теперь будет контроль за уплатой. Примечательно, что контроля, как он потом будет тратиться, даже не задумано.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:11

  moveton написав:
  EKO написав:Был уже когда то подобный сбор.

"Когда-то"? Совсем недавно только отменили. Но то был на войну, а этот на спорт. Этот типа из лучших побуждений :)

Проектом Закона предлагается ввести общегосударственный сбор на развитие спорта для создания дополнительных источников финансирования развития спорта и обеспечить действенный контроль за уплатой этого сбора”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту

Видно, что уроки предыдущего сбора учтены. Его ж потому и отменили, что обменники с людей этот процент брали, а потом государству не перечисляли. Теперь будет контроль за уплатой. Примечательно, что контроля, как он потом будет тратиться, даже не задумано.

Та ти шо!!! Учтены? Контроль? Вы, хотите сказать, что при возможности переложить обязанность по уплате на кого то, обменники ужмутся в своей прибыли? Не верю.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:17

Дубинский не иначе как подогрелся на этом законопроекте.

Пишет какую-то ахинею в его защиту https://t.me/dubinskypro/4459, "не верю".

Взятки и теневая экономика на пользу спорта... (рука-лицо)
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:22

Я думаю, что дело как раз обстоит именно наоборот. Банковский обмен настолько потеснил уличный полулегальный, что дельцы решили нанести ответный удар. Работая подкрышей разных финансовых компаинй с лицензией они все равно не показывают оборот, так что им этот 1% не платить. Наоборот, он станет их форой. Запрягли Дубинского и ко что-то придумать, чтобы протолкнуть этот механизм в жизнь.
Esq
 
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