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В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:35
moveton написав: EKO написав:
Был уже когда то подобный сбор.
"Когда-то"? Совсем недавно только отменили. Но то был на войну, а этот на спорт. Этот типа из лучших побуждений
Видно, что уроки предыдущего сбора учтены. Его ж потому и отменили, что обменники с людей этот процент брали, а потом государству не перечисляли. Теперь будет контроль за уплатой. Примечательно, что контроля, как он потом будет тратиться, даже не задумано.
До военного сбора когдато был пенсионный налог.
Имхо наладить нормальный контроль дороже обойдется чем сами сборы принесут.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:42
Aps написав: moveton написав: EKO написав:
Был уже когда то подобный сбор.
"Когда-то"? Совсем недавно только отменили. Но то был на войну, а этот на спорт. Этот типа из лучших побуждений
Видно, что уроки предыдущего сбора учтены. Его ж потому и отменили, что обменники с людей этот процент брали, а потом государству не перечисляли. Теперь будет контроль за уплатой. Примечательно, что контроля, как он потом будет тратиться, даже не задумано.
До военного сбора когдато был пенсионный налог.
Имхо наладить нормальный контроль дороже обойдется чем сами сборы принесут.
Помню эти "славные" времена... Беготня по знакомым и по обменкам... Я так понимаю эти люди необучаемы. Хотя даже собаку Павлова кое-чему сумели научить.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:51
Aps написав:
Имхо наладить нормальный контроль дороже обойдется чем сами сборы принесут.
Да фиг их разберёт. По логике, если уже есть контроль за оборотом (как-то же определяют сколько обменники должны обычных налогов на доход заплатить), то при добавлении новых сборов с того же оборота никакого дополнительного контроля не требуется. Но почему-то к уплате обычных налогов вопросов нет, а про дополнительные налоговая жалуется, что поступления сильно ниже расчётных.
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