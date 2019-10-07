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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:14
Крепитесь. Дополнительных налогов будет еще много, особенно после зекапитуляции.
На восстановление ОРДЛО (ведь это теперь внутренний конфликт, раиса нипричем), на Бенин Приват и т.д.
Вы зробылы це соби разом.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:05
Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
/задумливо/ може все простіше і очікується девал, а отже ажіотаж, з якого звісно слід отримати свою долю...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22
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