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В Україні можуть ввести збір
від операцій з купівлі...

В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:31

дубинского тема! шукає варіанти витягувати коштів у населення
doleh777
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:14

Крепитесь. Дополнительных налогов будет еще много, особенно после зекапитуляции.
На восстановление ОРДЛО (ведь это теперь внутренний конфликт, раиса нипричем), на Бенин Приват и т.д.
Вы зробылы це соби разом.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:05

Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

/задумливо/ може все простіше і очікується девал, а отже ажіотаж, з якого звісно слід отримати свою долю...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22

  chipmunk написав:очікується девал

Да, но
  chipmunk написав:з якого звісно слід отримати свою долю...

Нет)) Вынесут ведь... Вперёд ногами ;)
nikitash
 
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