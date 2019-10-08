В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

Додано: Вів 08 жов, 2019 20:56

alex2013a90 написав: а почему 1% и именно на спорт. А на развитие покорения космоса почему не добавить еще пару процентов?! а почему 1% и именно на спорт. А на развитие покорения космоса почему не добавить еще пару процентов?!

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. Друзья разошлись.Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них., — бормотал он, —. Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым.... Остап вышел к Провалу...Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.«Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение». Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда... Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может этого быть! Правда, товарищ?— Совершеннейшая правда, — подтвердил Остап, — этого быть не может, чтоб не брать за вход....Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров.Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.— С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком проваливался.