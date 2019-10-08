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В Україні можуть ввести збір
від операцій з купівлі...

В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:31

дубинского тема! шукає варіанти витягувати коштів у населення
doleh777
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:14

Крепитесь. Дополнительных налогов будет еще много, особенно после зекапитуляции.
На восстановление ОРДЛО (ведь это теперь внутренний конфликт, раиса нипричем), на Бенин Приват и т.д.
Вы зробылы це соби разом.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:05

Re: В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі...

/задумливо/ може все простіше і очікується девал, а отже ажіотаж, з якого звісно слід отримати свою долю...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22

  chipmunk написав:очікується девал

Да, но
  chipmunk написав:з якого звісно слід отримати свою долю...

Нет)) Вынесут ведь... Вперёд ногами ;)
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:59

ЗЕчучелы ничему не учатся... чем дальше - тем бредовее..
zzzxxx
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:56

  alex2013a90 написав:а почему 1% и именно на спорт. А на развитие покорения космоса почему не добавить еще пару процентов?!

А вы, — спросил Ипполит Матвеевич, — куда пойдете?

— Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте. Друзья разошлись.

Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них.

Прежде всего — система, — бормотал он, — каждая общественная копейка должна быть учтена. Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым.... Остап вышел к Провалу...Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.

«Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение». Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда... Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:

— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может этого быть! Правда, товарищ?

— Совершеннейшая правда, — подтвердил Остап, — этого быть не может, чтоб не брать за вход....
Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров.
Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

— С целью капитального ремонта Провала, — дерзко ответил Остап, — чтоб не слишком проваливался.

Дата написания 1927
EKO
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