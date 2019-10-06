Побутових і непобутових споживачів переведуть на замовлену потужність.
Дивися повний текст В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на послуги розподілу газу.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:30
В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на послуги розподілу газу.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:30
Звучит пока как лотерея,в которой я или останусь при своих, или получу штраф.Должен буду угадать какая будет погода в конце следующего года,чтобы зарезервировать нужный мне объем газа ?
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:55
на хрен така хімія. є лічильник, є витрата. все решта від лукавого.
та бл влада може зробити хоч щось позитивне для громадян?
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