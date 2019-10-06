Побутових і непобутових споживачів переведуть на замовлену потужність.
Дивися повний текст В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на послуги розподілу газу.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:30
В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на послуги розподілу газу.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:30
Звучит пока как лотерея,в которой я или останусь при своих, или получу штраф.Должен буду угадать какая будет погода в конце следующего года,чтобы зарезервировать нужный мне объем газа ?
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:55
на хрен така хімія. є лічильник, є витрата. все решта від лукавого.
та бл влада може зробити хоч щось позитивне для громадян?
Додано: Вів 08 жов, 2019 00:05
Re: В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...
Сказали же вам, что в начале штрафовать за перебор не будут. Радоваться должны. Могли бы сразу по-взрослому: если превысил лимит, то больше не дадут или продадут уже по ценам форс-мажора. А если недобрал, то штраф за то, что поставщику пришлось твой газ как-то утилизировать.
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