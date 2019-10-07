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В Україні зміниться принцип
розрахунку тарифів на...

В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:30

В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Побутових і непобутових споживачів переведуть на замовлену потужність.

Дивися повний текст В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на послуги розподілу газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:30

Звучит пока как лотерея,в которой я или останусь при своих, или получу штраф.Должен буду угадать какая будет погода в конце следующего года,чтобы зарезервировать нужный мне объем газа ?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:55

на хрен така хімія. є лічильник, є витрата. все решта від лукавого.
та бл влада може зробити хоч щось позитивне для громадян?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 00:05

Re: В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...

Сказали же вам, что в начале штрафовать за перебор не будут. Радоваться должны. Могли бы сразу по-взрослому: если превысил лимит, то больше не дадут или продадут уже по ценам форс-мажора. А если недобрал, то штраф за то, что поставщику пришлось твой газ как-то утилизировать.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:12

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Востаннє редагувалось ruvex в Вів 08 жов, 2019 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:20

Это чтоб поставлять меньше, а счета выставлять так же, или выше?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:26

  Вкладчик1234 написав:Это чтоб поставлять меньше, а счета выставлять так же, или выше?

Все во благо граждан, как в акции «Твоя енергонезалежність» заплатил аванс, плати по факту.
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ruvex
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