Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Дивися повний текст Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон \"Чорноморець\".
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:41
Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон \"Чорноморець\".
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:42
Смех.. голландский аукцион. Т.е. его планируют продать еще дешевле? за 1 грн?
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