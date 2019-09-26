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Фонд гарантування повторно
виставив на торги стадіон...

Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:41

Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Дивися повний текст Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон \"Чорноморець\".
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Смех.. голландский аукцион. Т.е. его планируют продать еще дешевле? за 1 грн?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:48

  magneet написав:Смех.. голландский аукцион. Т.е. его планируют продать еще дешевле? за 1 грн?

Чем Украина хуже какого-то Детроита? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:28

Re: Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон...

Вкладчик1234 написав:
  magneet написав:Смех.. голландский аукцион. Т.е. его планируют продать еще дешевле? за 1 грн?

Чем Украина хуже какого-то Детроита? :)


З0 миллионов долларов многовато, причем какие то мутные условия, которые потом еще можно будет оспаривать в суде как Беня Приватбанк.

Имхо, максимум за 20 миллионов долларов уйдет.

И купит его Ринат Леонидович как базовый стадион для Шахтера.

Черноморец похоже нацелился на вторую лигу, там достаточно сельского стадиона за городом с деревянными скамейками.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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