Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Дивися повний текст Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон \"Чорноморець\".
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:41
Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон \"Чорноморець\".
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:42
Смех.. голландский аукцион. Т.е. его планируют продать еще дешевле? за 1 грн?
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:48
Чем Украина хуже какого-то Детроита?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:28
Re: Фонд гарантування повторно виставив на торги стадіон...
З0 миллионов долларов многовато, причем какие то мутные условия, которые потом еще можно будет оспаривать в суде как Беня Приватбанк.
Имхо, максимум за 20 миллионов долларов уйдет.
И купит его Ринат Леонидович как базовый стадион для Шахтера.
Черноморец похоже нацелился на вторую лигу, там достаточно сельского стадиона за городом с деревянными скамейками.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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