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Міжбанк: понеділок
зіграв за гривню

Міжбанк: понеділок зіграв за гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:55

Міжбанк: понеділок зіграв за гривню

Пропонуємо до обговорення:
Перший день тижня на валютному ринку в кінцевому підсумку виявився позитивним для нацвалюти.

Дивися повний текст Міжбанк: понеділок зіграв за гривню.
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