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"Нафтогаз" створює компанію
з торгівлі нафтопродуктами

"Нафтогаз" створює компанію з торгівлі нафтопродуктами
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:59

"Нафтогаз" створює компанію з торгівлі нафтопродуктами

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні правління НАКу як акціонера "Укртранснафти" від 3 жовтня, пише Enkorr.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" створює компанію з торгівлі нафтопродуктами.
R2
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