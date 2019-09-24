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"Нафтогаз" створює компанію з торгівлі нафтопродуктами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні правління НАКу як акціонера "Укртранснафти" від 3 жовтня, пише Enkorr.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" створює компанію з торгівлі нафтопродуктами
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