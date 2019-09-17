RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФОП без діяльності зможуть
ліквідуватися без сплати ЄСВ...

ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:40

ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується впровадити період, протягом якого самозайняті особи матимуть право здійснити реєстрацію припинення діяльності.

Дивися повний текст ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ - законопроект.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91230
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:40

это точно не подстава? )
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2989
З нами з: 03.02.13
Подякував: 298 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через півроку підприємці зможуть проводити РРО через...
R2 » Пон 30 вер, 2019 07:41
8 579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 10:49
freeze
Кияни зможуть заощадити на опаленні за допомогою смартфона
R2 » Нед 22 вер, 2019 11:09
3 217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 20:01
Тракторист
Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект 1, 2, 3
R2 » Вів 17 вер, 2019 10:25
25 3197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 20:07
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.