Пропонується впровадити період, протягом якого самозайняті особи матимуть право здійснити реєстрацію припинення діяльності.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:40
ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ - законопроект.
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