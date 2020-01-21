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ФОП без діяльності зможуть
ліквідуватися без сплати ЄСВ...

ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:40

ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується впровадити період, протягом якого самозайняті особи матимуть право здійснити реєстрацію припинення діяльності.

Дивися повний текст ФОП без діяльності зможуть ліквідуватися без сплати ЄСВ - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:40

это точно не подстава? )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:35

А що робити тим хто вже проплатив недоїмку?
korchinskay
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:44

  korchinskay написав:А що робити тим хто вже проплатив недоїмку?

"забить" -- а какие еще варианты предлагаются?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:29

Как узнать что этот закон вступит в действие? И что делать чтоб закрыть недоимку??
sergeydeynega30
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:43

  sergeydeynega30 написав:Как узнать что этот закон вступит в действие? И что делать чтоб закрыть недоимку??

"Следить" за законопроектом -- не самое очевидное решение, согласен...
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