Кількість працевлаштованих IТ-фахівців відповідно до КЗпП в Україні становить 2-3%, решта працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП) або за контрактом.
Дивися повний текст В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 19:25
В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:25
то есть для всех других нормально платить 40% налогов, точнее даже 41,5% (18% НДФЛ, 22% ЕСВ и 1,5% военный сбор)?
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