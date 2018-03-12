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Freedom Holding Corp
виходить на біржу NASDAQ

Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:06

Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ

Пропонуємо до обговорення:
На американській біржі NASDAQ почнуться торги акціями Freedom Holding Corp, частиною якого є один з активних учасників вітчизняного фондового ринку.

Дивися повний текст Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ.
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