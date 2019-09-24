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Трамп повідомив про підписання документа, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп повідомив про підписання документа, який передбачає повне скасування візових зобов'язань для громадян Польщі, передає «Польське радіо».
Дивися повний текст Трамп повідомив про підписання документа, який передбачає повне скасування віз для громадян Польщі
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:10
Щойно глянув статистику відмов по туристичній візі B1/B2 за 2016. Україна - 40,83% відмов. У багатьох африканських країн подібний показник. Так що нам в'їзд по вейверу ще довго не світить.
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