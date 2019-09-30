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80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56
Пропонуємо до обговорення:
В опитуванні взяли участь 7177 спеціалістів, які наразі працюють у сфері ІТ.
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП - опитування (інфографіка)
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