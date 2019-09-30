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80% ІТ-спеціалістів проти
створення п’ятої групи ФОП -...

80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56

80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...

Пропонуємо до обговорення:
В опитуванні взяли участь 7177 спеціалістів, які наразі працюють у сфері ІТ.

Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП - опитування (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56

Людей, которые себя причисляют к либерторианцам или анархистам, прошу не беспокоится. Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет. Вопрос: предприниматели от IT-индустрии сколько хотят платить, по какой шкале, от каких доходов и т.д Если не согласны с предложениям озвучте свои.
rossa66zp
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