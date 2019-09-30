В опитуванні взяли участь 7177 спеціалістів, які наразі працюють у сфері ІТ.
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП - опитування (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56
80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП - опитування (інфографіка).
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56
Людей, которые себя причисляют к либерторианцам или анархистам, прошу не беспокоится. Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет. Вопрос: предприниматели от IT-индустрии сколько хотят платить, по какой шкале, от каких доходов и т.д Если не согласны с предложениям озвучте свои.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:06
Правильно, стимулируйте дальнейшую миграцию специалистов в другие страны.
|