В опитуванні взяли участь 7177 спеціалістів, які наразі працюють у сфері ІТ.
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП - опитування (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56
80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП - опитування (інфографіка).
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:56
Людей, которые себя причисляют к либерторианцам или анархистам, прошу не беспокоится. Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет. Вопрос: предприниматели от IT-индустрии сколько хотят платить, по какой шкале, от каких доходов и т.д Если не согласны с предложениям озвучте свои.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:06
Правильно, стимулируйте дальнейшую миграцию специалистов в другие страны.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:19
Пойти по пути одной из самых развитых на данный момент стран мира, Сингапура. Убрать все налоги, ликвидировать все фискальные службы. А с тех денег, что хлынут в страну, чтоб гривна укреплялась не так быстро, выкупать на соцпрограммы небольшую часть валюты за гривну.
Но, тогда исчезнет коррупция. А это власти не выгодно. Да и Европа не позволит, чтоб рядом с её границами появилась страна уровня Швейцарии и Монако. Так как, не только денежные потоки изменят направление на украинское, но и толпы заробитчан из европейских стран будут ездить по безвизу на заработки в Украину, а в Европе и так с рабочей силой не сладко. Европе выгодно, чтоб рядом была нищая страна, поставщик дешёвой рабочей силы, которой можно давать в долг под 18% годовых и развивать Европу на эти проценты. Поэтому новых долгов уже набрали, налоги потихоньку уже повышают, чтоб было чем оплачивать проценты по долгам. Всё, как требует Европа
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:02
Re: 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -..
для этого нужно уменьшить уровень коррупции до приемлемого уровня и оздоровить правоохранительную систему (т.к. пока кроме громких предвыборных заявлений Зе ничего не происходит - убийцы гуляют на свободе, бывшие керманычи летают по всему миру, "активисты" призывают на митингах граждан к вооруженным беспорядкам и т.д.) иначе только ну очень рисковый человек принесет в такую страну свои деньги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:25
Бизнес интересуют только деньги. Если убрать налоги, всё производство переместится из Европы в Украину, начнут строить здесь заводы, фабрики. Только это всё утопия. Европа никогда не позволит такое сделать у себя под боком
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:09
Значит будем инвесторам гривну втюхивать, а своим пенсионерам,врачам да учителям в твердой валюте выплачивать?
В президенты не будете балатироваться?
Судя по новейшей истории есть шансы на успех. )
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:12
Так может они вообще не хотят платить налоги?
Тогда пусть едут в оффшоры и там работают.
Остров Кипр их ждет
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:13
rossa66zp"Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет."
Серьёзно?
Пойду расскажу своим друзьям из ОАЭ, что они - космонавты))
С НУЛЕВЫМИ налогами, такси без водителями и кондеями на КАЖДОЙ остановке транспорта)))
Это специально для живущих в реальном мире, ага
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