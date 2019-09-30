80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...

Додано: Вів 08 жов, 2019 09:19

rossa66zp написав: Людей, которые себя причисляют к либерторианцам или анархистам, прошу не беспокоится. Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет. Вопрос: предприниматели от IT-индустрии сколько хотят платить, по какой шкале, от каких доходов и т.д Если не согласны с предложениям озвучте свои. Людей, которые себя причисляют к либерторианцам или анархистам, прошу не беспокоится. Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет. Вопрос: предприниматели от IT-индустрии сколько хотят платить, по какой шкале, от каких доходов и т.д Если не согласны с предложениям озвучте свои.

Пойти по пути одной из самых развитых на данный момент стран мира, Сингапура. Убрать все налоги, ликвидировать все фискальные службы. А с тех денег, что хлынут в страну, чтоб гривна укреплялась не так быстро, выкупать на соцпрограммы небольшую часть валюты за гривну.Но, тогда исчезнет коррупция. А это власти не выгодно. Да и Европа не позволит, чтоб рядом с её границами появилась страна уровня Швейцарии и Монако. Так как, не только денежные потоки изменят направление на украинское, но и толпы заробитчан из европейских стран будут ездить по безвизу на заработки в Украину, а в Европе и так с рабочей силой не сладко. Европе выгодно, чтоб рядом была нищая страна, поставщик дешёвой рабочей силы, которой можно давать в долг под 18% годовых и развивать Европу на эти проценты. Поэтому новых долгов уже набрали, налоги потихоньку уже повышают, чтоб было чем оплачивать проценты по долгам. Всё, как требует Европа