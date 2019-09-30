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80% ІТ-спеціалістів проти
створення п’ятої групи ФОП -...

80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:33

  rossa66zp написав:Людей, которые себя причисляют к либерторианцам или анархистам, прошу не беспокоится. Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет. Вопрос: предприниматели от IT-индустрии сколько хотят платить, по какой шкале, от каких доходов и т.д Если не согласны с предложениям озвучте свои.


Хотим платить, как все. Не больше, не меньше.
И чтобы все платили без исключений. Одну ставку. И торговцы на рынке и Розетка и сосед Вася Пупкин, живущий типа за минималку и получающий субсидию.

Налог 10-15%, считаю вполне оправдан. Например 5% ПДВ + 5-10% ЕСВ (то есть то, засчитывется, как база для расчета пенсии).

В данной редакции закона предлагается сосать лапу на пенсии (платя взнос с двух минималок), но зато оплачивать какой-то левый фонд помощи будущим гениям. Плюс военный сбор. Вот нотариусы и стоматологи не должны его оплачивать, а айтишники должны. Схера ?
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:45

Re: 80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -..

  Nickoss1 написав:И чтобы все платили без исключений. Одну ставку. И торговцы на рынке и Розетка и сосед Вася

Одну ставку - это не правильно и не справедливо. Розетка - юрлицо, торговцы на рынке - тоже разные, одни выростили помидоры своим горбом, другие торгуют туалетной бумагой, которую им скинул оптовик (без документов естественно). А Вася Пупкин - физлицо получившее зарплату (или дивиденды). Все - согласен, одну - нет.
Сама же постановка вопроса айтишникам ФОПам - вы платили 5% , а не будет ли лучше платить вам в два раза больше? Кто за? - выглядит по меньшей мере глупо.
Конрад Карлович
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