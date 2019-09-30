80% ІТ-спеціалістів проти створення п’ятої групи ФОП -...

rossa66zp написав:Людей, которые себя причисляют к либерторианцам или анархистам, прошу не беспокоится. Все остальное для все,живущих в реальном мире. Вариантов массово не платить налогов в современном мире нет. Вопрос: предприниматели от IT-индустрии сколько хотят платить, по какой шкале, от каких доходов и т.д Если не согласны с предложениям озвучте свои.
Хотим платить, как все. Не больше, не меньше.
И чтобы все платили без исключений. Одну ставку. И торговцы на рынке и Розетка и сосед Вася Пупкин, живущий типа за минималку и получающий субсидию.
Налог 10-15%, считаю вполне оправдан. Например 5% ПДВ + 5-10% ЕСВ (то есть то, засчитывется, как база для расчета пенсии).
В данной редакции закона предлагается сосать лапу на пенсии (платя взнос с двух минималок), но зато оплачивать какой-то левый фонд помощи будущим гениям. Плюс военный сбор. Вот нотариусы и стоматологи не должны его оплачивать, а айтишники должны. Схера ?