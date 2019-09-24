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Названо області з найвищою
вартістю оренди сільгоспземлі...

Названо області з найвищою вартістю оренди сільгоспземлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:07

Названо області з найвищою вартістю оренди сільгоспземлі...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість оренди за земельні ділянки для сільського господарства зросла з 3,16 тис. грн у 2018 році до 3,74 тис. грн цьогоріч.

Дивися повний текст Названо області з найвищою вартістю оренди сільгоспземлі (інфографіка).
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