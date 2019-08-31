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Владислав Крайник: чи є життя
після електронного РРО?

Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:37

Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?

Пропонуємо до обговорення:
Переведення цих відносин в онлайн-площину неминучий, це еволюційний процес перетворення бізнесу.

Дивися повний текст Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:37

Последнее предложение просто перл. ....весь мир мчится мчится....,.. строчит зелёный принтер.... светлое будущее и и так далее. Аж дыхнуло отчётами результатов 25го съезда КПСС.
swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:49

  swan forever написав:Последнее предложение просто перл. ....весь мир мчится мчится....,.. строчит зелёный принтер.... светлое будущее и и так далее. Аж дыхнуло отчётами результатов 25го съезда КПСС.


Так на 25 съезде более грамотный народ был, а сейчас среди слуг - повар из кафе-гриль, фотограф, 95 процентов из депутатов-слуг не прочитало ни одного законопроекта из тех, за что они голосовали, имхо, глупые пешки.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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