Переведення цих відносин в онлайн-площину неминучий, це еволюційний процес перетворення бізнесу.
Дивися повний текст Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:37
Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?
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Дивися повний текст Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:37
Последнее предложение просто перл. ....весь мир мчится мчится....,.. строчит зелёный принтер.... светлое будущее и и так далее. Аж дыхнуло отчётами результатов 25го съезда КПСС.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:49
Так на 25 съезде более грамотный народ был, а сейчас среди слуг - повар из кафе-гриль, фотограф, 95 процентов из депутатов-слуг не прочитало ни одного законопроекта из тех, за что они голосовали, имхо, глупые пешки.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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