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Герус повідомив, скільки українці зможуть економити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 01:05
Пропонуємо до обговорення:
При поліпшенні енергоефективності в наступні 5 років українська родина зможе економити на комунальних тарифах до 8-10 тисяч гривень на рік.
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