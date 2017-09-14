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Герус повідомив, скільки
українці зможуть економити на...

Герус повідомив, скільки українці зможуть економити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 01:05

Герус повідомив, скільки українці зможуть економити на...

Пропонуємо до обговорення:
При поліпшенні енергоефективності в наступні 5 років українська родина зможе економити на комунальних тарифах до 8-10 тисяч гривень на рік.

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