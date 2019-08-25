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У поліції заявили про
оновлення персоналу на 40%

У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:21

У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні в Національній поліції поміняли 40% персоналу, - заявив новопризначений глава Нацполіціі Ігор Клименко в інтерв'ю виданню Лівий берег.

Дивися повний текст У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%.
R2
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ии? на кого поменяли
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:29

У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%

R2 цікаво, це ж який період мається на увазі? за період існування в країні поліції?
YuliyaRogachova
 
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