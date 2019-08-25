На сьогодні в Національній поліції поміняли 40% персоналу, - заявив новопризначений глава Нацполіціі Ігор Клименко в інтерв'ю виданню Лівий берег.
Дивися повний текст У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 09:21
У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%
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Дивися повний текст У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:29
У поліції заявили про оновлення персоналу на 40%
R2 цікаво, це ж який період мається на увазі? за період існування в країні поліції?
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