Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Дивися повний текст НБУ: Україна виплатила 560 млн доларів боргу МВФ.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 09:26
НБУ: Україна виплатила 560 млн доларів боргу МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: Україна виплатила 560 млн доларів боргу МВФ.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:26
Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 80,3 млрд гривен, или почти 3,3 млрд долларов (по курсу Национального банка на 8 октября) по государственному долгу.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
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