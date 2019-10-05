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НБУ: Україна виплатила
560 млн доларів боргу МВФ

НБУ: Україна виплатила 560 млн доларів боргу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:26

НБУ: Україна виплатила 560 млн доларів боргу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Дивися повний текст НБУ: Україна виплатила 560 млн доларів боргу МВФ.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:26

Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 80,3 млрд гривен, или почти 3,3 млрд долларов (по курсу Национального банка на 8 октября) по государственному долгу.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
sal
 
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