У вересні в Україні вартість бензину, дизельного пального і автогазу майже не змінилася.
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому почали дорожчати бензин і дизпальне.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 09:44
Експерти пояснили, чому почали дорожчати бензин і дизпальне
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Дивися повний текст Експерти пояснили, чому почали дорожчати бензин і дизпальне.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:44
і знову маємо підставу подякувати "видатному" економісту вові гройсману, завдяки якому зменшились поставки пального, а також його папередніку яценюку, який підняв акциз, коли ціна на нафту наблизилась до 30 дол\барель. після зростання ціни акциз ніхто вже не зменшує.
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