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Експерти пояснили, чому почали
дорожчати бензин і дизпальне

Експерти пояснили, чому почали дорожчати бензин і дизпальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:44

Експерти пояснили, чому почали дорожчати бензин і дизпальне

Пропонуємо до обговорення:
У вересні в Україні вартість бензину, дизельного пального і автогазу майже не змінилася.

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому почали дорожчати бензин і дизпальне.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:44

і знову маємо підставу подякувати "видатному" економісту вові гройсману, завдяки якому зменшились поставки пального, а також його папередніку яценюку, який підняв акциз, коли ціна на нафту наблизилась до 30 дол\барель. після зростання ціни акциз ніхто вже не зменшує.
yhanusiak
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