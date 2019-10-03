Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних.
Дивися повний текст Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже 2,7%.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:23
Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже 2,7%.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:23
Забавно, да? Гривна растёт, и процент растёт.
Доллар падает, и процент падает.
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