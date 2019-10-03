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Ставки за гривневими кредитами
за місяць зросли на майже...

Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:23

Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже...

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних.

Дивися повний текст Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже 2,7%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:23

Забавно, да? Гривна растёт, и процент растёт.
Доллар падает, и процент падает.
uicilopo4tli
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