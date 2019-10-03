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Ставки за гривневими кредитами
за місяць зросли на майже...

Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:23

Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже...

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних.

Дивися повний текст Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже 2,7%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:23

Забавно, да? Гривна растёт, и процент растёт.
Доллар падает, и процент падает.
uicilopo4tli
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:30

так пусть и по депозитам повышают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:27

Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних, що на 2,66 в.п. вище, ніж у липні.

Я правильно понимаю, что это условия по потребительским кредитам без залога?
И именно от банка?
Меня атакует Альфа-банк, предлагая 900 тыс. без залога под 9,9% годовых, но я считаю, что это очень дорого, и прошу под 6%. А тут под 34% годовых.
Выходит, я просто не понимаю своего счастья. Надо срочно брать при такой дешевизне!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:36

  Волгарь написав:
Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних, що на 2,66 в.п. вище, ніж у липні.

Я правильно понимаю, что это условия по потребительским кредитам без залога?
И именно от банка?
Меня атакует Альфа-банк, предлагая 900 тыс. без залога под 9,9% годовых, но я считаю, что это очень дорого, и прошу под 6%. А тут под 34% годовых.
Выходит, я просто не понимаю своего счастья. Надо срочно брать при такой дешевизне!

Можно взять под 9.9% и разместить на депозит под чистыми 14% годовых. Только реально там далеко не 9.9% годовых, а скорее ближе к 70-100% годовых
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:54

Зекоманта пообіцяла дешеві кредити, тільки прийшли до влади і почалося "здешевлення"....
sumy4
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:12

  safonovstanislav написав:
  Волгарь написав:
Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних, що на 2,66 в.п. вище, ніж у липні.

Я правильно понимаю, что это условия по потребительским кредитам без залога?
И именно от банка?
Меня атакует Альфа-банк, предлагая 900 тыс. без залога под 9,9% годовых, но я считаю, что это очень дорого, и прошу под 6%. А тут под 34% годовых.
Выходит, я просто не понимаю своего счастья. Надо срочно брать при такой дешевизне!

Можно взять под 9.9% и разместить на депозит под чистыми 14% годовых. Только реально там далеко не 9.9% годовых, а скорее ближе к 70-100% годовых

Это как, простите? 9,9% годовых в РУБЛЯХ, а 14%, как я понимаю, в ГРИВНЕ.
Нет, вариант, конечно, есть - взять кредит на 3 месяца за 2 месяца до закрытия реестра по голубым фишкам (Газпром/Сбербанк), дождаться роста акций на 7-8% (величину дивидендов), слиться на пике цены и вернуть кредит, заработав 3-4% от его суммы.
Но я, конечно, писал не об этом. Просто при потребительском кредите в 34% годовых (и соответствующих ставках по депозитам и коммерческим кредитам), реальные сектора экономики развиваться просто не могут - все свободные деньги внутри страны (и деньги зарубежных спекулянтов) идут на операции с госдолгом. Сбережения не превращаются в инвестиции. Со всеми вытекающими последствиями.
Волгарь
 
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