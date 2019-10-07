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Україна за рік майже потроїла
потужності "зеленої"...

Україна за рік майже потроїла потужності "зеленої"...
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:37

Україна за рік майже потроїла потужності "зеленої"...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна потужність виробників з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які працюють за "зеленим" тарифом (СЕС, ВЕС, міні-ГЕС, біомаса), на початок жовтня цього року склала близько 5000 МВт.

Дивися повний текст Україна за рік майже потроїла потужності \"зеленої\" енергетики.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:37

За счет потребителей электроэнергии.
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