Україна за рік майже потроїла потужності "зеленої"...
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“Понад 2 мільярди євро інвестовано в понад 2500 МВт нових потужностей” чистої “електроенергетики, введених в Україні за 9 місяців цього року”, – написав він. Зокрема, за цей період встановлено нові сонячні електростанції потужністю понад 2000 МВт, вітрові – понад 400 МВт, біогазові установки – 24 МВт, об’єкти малої гідроенергетики – 13 МВт, об’єкти на біомасі – 4 МВт.
А вот любопытная реальная статитиска генерации Установлена потужність електростанцій на кінець 2018 року, тис.кВт атомні електростанції 13 835 сонячні електростанції 1 201 Відпуск електроенергії, млн. кВт∙год атомні електростанції 79 383 сонячні електростанції 1 182 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 1 Квт мощности АЭС выдает в год в сеть 6 000 КВт-ч энергии, 1 Квт мощности солнечных эл. станций - менее 1 000 кВт-ч. Еще проще, на АЭС каждый кВт-ч мощности эксплуатируется 6000 часов в год (из 8 760 возможных), а в солнечной генерации на 50-46-ом градусе с.ш. - МЕНЬШЕ 1000 часов в год!